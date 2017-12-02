محافظ صنعاء يدعو قبائل الطوق لمساندة الانتفاضة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية

صراحة – واس : دعا محافظ صنعاء اليمنية اللواء عبدالقوي شريف ، قبائل الطوق للوقوف إلى جانب انتفاضة صنعاء ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستعادة مؤسسات الدولة والنظام والقانون .

وشدد شريف في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية على ضرورة تحمل قبائل طوق صنعاء لمسؤولياتهم الوطنية والمساندة الفاعلة بالسبل كافة للشعب اليمني .

وقال إن قيادة الشرعية تقف إلى جانب كل الأحرار الذين يقاتلون في سبيل الجمهورية والحرية والإرادة الشعبية وأنها تتابع عن كثب الموقف وتطورات الأحداث في العاصمة صنعاء وما جاورها .