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محافظ صنعاء يدعو قبائل الطوق لمساندة الانتفاضة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية

02/12/2017 7:35 م | الدولية | 0 تعليقات

صراحة – واس : دعا محافظ صنعاء اليمنية اللواء عبدالقوي شريف ، قبائل الطوق للوقوف إلى جانب انتفاضة صنعاء ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستعادة مؤسسات الدولة والنظام والقانون .
وشدد شريف في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية على ضرورة تحمل قبائل طوق صنعاء لمسؤولياتهم الوطنية والمساندة الفاعلة بالسبل كافة للشعب اليمني .
وقال إن قيادة الشرعية تقف إلى جانب كل الأحرار الذين يقاتلون في سبيل الجمهورية والحرية والإرادة الشعبية وأنها تتابع عن كثب الموقف وتطورات الأحداث في العاصمة صنعاء وما جاورها .

 

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