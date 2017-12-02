ضبط ١٥٢٣ مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة فى الرياض

صراحة – الرياض : أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف) فقد تمكنت مراكز شرط العاصمة الداخليه المشاركة في الحملة ( 30 مركزاً ) من ضبط ( ١٥٢٣ ) مخالفاً خلال الثلاثة ايام الماضية، تنوعت مخالفاتهم بين تسلل وتسول ومخالفة نظام العمل ( العمل لدى الغير / العمل لحسابهم الخاص ).

كما تمكنت مركز شرطة الشفاء من ضبط مصنع خمور متكامل، حيث جرى التحفظ على الأشخاص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الحزائية، وتمكن مركز شرطة الفيصلية والخالدية من ضبط وافد يروج مادة القات المخدرة في كمين محكم، بينما تمكن مركز شرطة السليمانية من ضبط 18دراجة نارية مخالفة .

وجرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص.

الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.