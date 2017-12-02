بارزاني: موضوع الاستفتاء انتهى وكردستان في مرحلة جديدة

صراحة – وكالات : اعتبر رئيس حكومة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن موضوع استفتاء انفصال الإقليم انتهى، فيما أكد أنه في “مرحلة جديدة” ومستعد لحل مشاكله وفق الدستور.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه عقب انتهاء اللقاء بينهما: “بالنسبة لموضوع الاستفتاء، نحن في مرحلة جديدة، وهذا الموضوع انتهى… وحكومة الإقليم أعلنت موقفها ونحترم قرار المحكمة الاتحادية”.

وأضاف بارزاني: “نحن مستعدون لحل مشاكلنا وفق الدستور في إطار عراق موحد”.

وذكر بارزاني أنه بحث مع ماكرون 4 نقاط محورية تتعلق بتسوية الأزمة بين بغداد وأربيل، بما فيها مبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية.

وقال رئيس حكومة الإقليم إنه أكد للرئيس الفرنسي تطلع أربيل إلى بناء حوار مع بغداد على أساس الدستور العراقي، كما أنها تحترم قرار المحكمة العليا العراقية ضد نتائج الاستفتاء حول استقلال كردستان.

وكان “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة رئيس كردستان السابق، مسعود بارزاني أعلن، أمس الجمعة، أن الاستفتاء كان قرار أكثر من 90% من مواطني الإقليم، وفيما أشار إلى أن مطالبة الكرد بالحوار ليست من منطلق الضعف، واعتبر أنهم “يفضلون المقاومة على التسليم”.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال يم 15 سبتمبر الماضى، ما دفع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة، وذلك بعد تنفيذ عملية عسكرية سيطرت خلالها القوات الحكومية على المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك.