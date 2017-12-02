الأهلي يفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف

صراحة – الرياض : واصل فريق الأهلي صدارته لدوري الشباب لكرة القدم بفوزه على الوحدة بثلاثة أهدف مقابل هدف اليوم في الجولة الثالثة من المسابقة .

وارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الثاني الذي فاز اليوم على هجر بهدف دون رد ، وتوقف رصيد الوحدة عند 4 نقاط بالمركز السابع ، وهجر بالمركز العاشر بنقطة واحدة .

وفاز فريق الاتفاق على أبها بثلاثة أهداف دون رد ، ليكون رصيد الاتفاق 6 نقاط بالمركز الثالث ، وأبها بالمركز الأخير بلا نقاط ، وفاز فريق النصر على الفتح بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط بالمركز الرابع وتوقف رصيد الفتح عند نقطة واحدة بالمركز ماقبل الأخير .

وتعادل فريق القادسية والاتحاد بهدفين لكل منهما ليكون رصيد القادسية نقطتين بالمركز التاسع ، ورصيد الاتحاد 4 نقاط بالمركز السادس ، وخسر الرائد من الشباب بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 5 نقاط بالمركز الخامس ، وتوقف رصيد الرائد عند 3 نقاط بالمركز الثامن .