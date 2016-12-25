(ساهم في إنقاذ حياة) دورة تدريبية بجامعة الملك سعود

صراحة – محمد المحسن : دشنت جامعة الملك سعود اليوم المعرض التدريبي العلمي “إسعافي ” تحت شعار (ساهم في إنقاذ حياة ) المختص بالإسعافات الأولية وطب الطوارئ، ويستمر خمسة أيام بالمدينة الجامعية للطالبات.

يأتي المعرض ضمن سلسلة من المعارض التثقيفية والتوعوية التي تقيمها المدينة الجامعية طوال العام بهدف تقديم خدمات علمية وتوعوية للمجتمع وتحقيقاً للوظيفة الثالثة للجامعة في خدمة المجتمع ، بمشاركة عدد من الجهات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة وهي جمعية القلب السعودية , ومستشفى الحرس الوطني , وهيئة الهلال الأحمر , ومستشفى الملك خالد الجامعي , وعدد من الكليات المشاركة من جامعة الملك سعود (كلية الطب ، كلية الصيدلة ، كلية التمريض ، كلية العلوم الطبية التطبيقية ،النادي الرياضي ).

من جانبها أوضحت رئيسة وحدة الشراكة المجتمعية الجهة المنظمة للفعالية أن المعرض يهدف إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية للجامعة وإظهار دور أعضاء هيئة التدريس والطالبات والمتطوعات في خدمة مجتمعهن، لافتة النظر إلى أن مرور الزائرة على جميع الأركان وتلقي التدريبات على الإسعافات الأولية يؤهلها الحصول على شهادة إتمام التدريب والدخول في السحب على جوائز تشجيعية.

وقد قدمت الجهات المشاركة عدداً من الجلسات الحوارية الموزعة خلال الخمس أيام المحددة للفعالية بمعدل جلستين يوميا ،حيث أقيمت اليوم جلستي، ثقافة لوم الأطباء ، والتعامل مع الأخبار السيئة، قدمتها من كلية الطب كل من الدكتورة وضحى العتيبي والدكتورة نور المديهش .