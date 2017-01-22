المعهد الصناعى بالمخواة يواصل استقبال طلبات التقديم في دوراته التدريبية

صراحة – خالد الحسين : يواصل المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمخواة، استقبال طلبات التقديم في الدورات التدريبية المجانية للمجتمع بواقع ١٥ ساعة تدريبية، ضمن فعاليات مهرجان الربيع بالمخواة ١٤٣٨الذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي ويستمر 45 يوما.

ويستمر التسجيل بالدورات لغاية يوم الخميس القادم ٢٨ / ٤/ ١٤٣٨هـ ,عن طريق زيارة مقر المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بالمخواة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهراً .

وأفاد مدير المعهد وفرع الكلية المهندس رزق الله سعيد الزهراني، أن الدورات تنظم يوميا طيلة أيام المهرجان في تخصصات أساسيات صيانة الحاسب الآلي, وأساسيات صيانة وفحص السيارات, وأساسيات الكهرباء،مبيناً أن مشاركة المعهد والكلية بالمهرجان تأتي لتفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي ونشر الوعي التقني والعمل على رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى إيجاد مجتمع حيوي .