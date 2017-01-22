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22 يناير, 2017   782

ضبط (٥) مصانع لصناعة العرق المسكر

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صراحة-الرياض:تمكنت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران خلال يومي الخميس  والجمعة الموافق (٢١-٢٢)/١٤٣٨/٤ من القبض على عدد (٥) مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفه بحي الحايره  وحي الحصين  وحي الحضن وحي العريسه تديرها عمالة وافدة وذلك بعد مراقبة المواقع وجمع كافة الأدلة .
وأوضح المتحدث الرسمي بفرع المجاهدين بمنطقة نجران عامر ال عجيم ان اجمالي الكمية 408 لتر تقريبا، كما تم القبض على العماله التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر ، موكدا تسليم المقبوض عليهم برفقة المظبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.

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