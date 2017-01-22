ضبط (٥) مصانع لصناعة العرق المسكر

صراحة-الرياض:تمكنت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران خلال يومي الخميس والجمعة الموافق (٢١-٢٢)/١٤٣٨/٤ من القبض على عدد (٥) مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفه بحي الحايره وحي الحصين وحي الحضن وحي العريسه تديرها عمالة وافدة وذلك بعد مراقبة المواقع وجمع كافة الأدلة .

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع المجاهدين بمنطقة نجران عامر ال عجيم ان اجمالي الكمية 408 لتر تقريبا، كما تم القبض على العماله التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر ، موكدا تسليم المقبوض عليهم برفقة المظبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.