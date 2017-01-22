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22 يناير, 2017   1932

منسوبو تقنية المدينة المنورة يتبرعون بالدم تضامناً مع جنودنا في الحد الجنوبي

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صراحة-الرياض:تبرع عددُ من متدربي الكلية التقنية بالمدينة المنورة بـدمائهم تضامنا مع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وذلك خلال حملة التبرع بالدم التي نظمتها وحدة السلامة المهنية بالكلية.
وأوضح عميد الكلية المهندس محسن بن حسن الصاعدي،أن الحملة جاءت تضامناً وتقديراً للدور الذي يقوم به جنودنا في الذود عن الوطن ومقدراته.
من جانبه أفاد مدير وحدة السلامة والمهنية بالكلية المهندس بندر بن مسفر الأحمدي، أن التبرع بالدم له الكثير من الفوائد على المتبرع منها تنشيط الدورة الدموية إذ يتم يتم تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع بالدم والتقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

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