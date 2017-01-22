إبطال انتقال محمد العويس من الشباب للأهلي

صراحة – واس : أبطلت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي إجراءات تسجيل حارس مرمى نادي الشباب، محمد العويس، بكشوفات نادي الأهلي بعد ثبوت عدم صلاحية مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي بالتوقيع على اتفاق الانتقال.

ووفقًا لقرار لجنة الاحتراف اليوم ، تم إيقاف مدير الاحتراف بنادي الشباب لمدة موسم كامل مع تغريمه 300 ألف ريال مع إلزام نادي الشباب بإرجاع أي مبالغ مالية حصل عليها بعد توقيع اتفاق الانتقال الباطلة.

وتم إبطال الاتفاق بعد أن اعترض نادي الشباب على أحقية المرزوقي بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، وهو ما أدى لبطلان الاتفاق رسمياً.

يذكر أن العويس يدخل الفترة الحرة يوم الأربعاء المقبل، إذ يتمكن بعدها الانتقال إلى أي نادي دون موافقة الشباب.