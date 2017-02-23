محاضرات عن نعمة الأمن والاستقرار بسكاكا

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ــ ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بسكاكا ــ عدد من المحاضرات الدعوية والتوعوية خلال الأيام القادمة في عدد من الجوامع في مدينة سكاكا .

ففي يوم الإثنين الثلاثين من شهر جمادى الأولى الجاري ، يلقي الدكتور إبراهيم بن خالد المخلف أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الجوف ، محاضرة بعنوان :(نعمة الأمن والاستقرار) بجامع ابن تيمية .

وفي الخامس من شهر جمادى الآخرة القادم ، يلقي هاني بن محمد الذويب ، الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف ، محاضرة يشرح خلالها حديث :(المؤمن للمؤمن كالبنيان) بجامع عبدالرحمن السلمان ،فيما يلقي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته ، نواف بن نازل الرويلي القاضي بالمحكمة العامة ، محاضرة بعنوان (أهمية نصرة المظلوم) بجامع الشعلان .