د.الغفيص يستعرض أوجه التعاون بين منظومة العمل والجامعات والكليات الأهلية

صراحة – نواف العايد : التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الوزارة بالرياض اليوم أعضاء المجلس الاستشاري للجامعات والكليات الأهلية ،بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي .

واستمع معالي الوزير خلال اللقاء، إلى التحديات التي تواجه الجامعات والكليات الأهلية، وذلك في سبيل تقديم جميع ممكنات الدعم، والحلول العملية التي تعزز من مشاركة الجامعات والكليات الأهلية في سوق العمل، ومسارات التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأكد اللقاء أهمية مواءمة مخرجات التعليم في المنظومة التعليمية الأهلية مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، سعياً إلى رفع مشاركة خريجي الجامعات والكليات الأهلية في السوق.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والجامعات والكليات الأهلية، وذلك تحقيقاً لمبدأ التشاركية البناءة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية والعمل.