أبطال الرياضة السعودية يجتمعون معاً لدعم حملة #يد_بيد_نقدر

صراحة – فيصل القحطاني : انضم ستة من كبار الشخصيات الرياضية في السعودية إلى حملة #يد_بيد_نقدرالتي تقام بالتعاون مع شركة بيبسي لتلهم الشباب السعودي وتحتفل بالوحدة وشعور الايجابية الذي يجمعهم. وتدعو الشباب السعودي جميعاً لمشاركة قصصهم وتجاربهم الشخصية مع النجاح.

وتضم الحملة كلاً من نجم الكرة السعودي تيسير الجاسم، وأبطال كرة القدم؛ نواف العابد، ويحيى الشهري، وبطل الكاراتيه عماد المالكي، ولاعبة الكيك بوكسينج هالة الحمراني، ولاعبة القوى أمل باعطية، حيث سيقوم كل واحد من هؤلاء الأبطال بتشجيع متابعيه ومحبيه على صفحات التواصل الإجتماعي للمشاركة في هذه الحملة الملهمة.

وتستمر الحملة التي تقام بالتعاون مع شركة بيبسي في المملكة العربية السعودية، لمدة خمسة أسابيع، وتم تدشينها عبر إعلان تلفزيوني ملهم بدأت إذاعته هذا الشهر، يظهر نجاح النجوم المشاركين ويشجع الشباب السعودي على اتباع نفس الخطى.

وتستفيد الحملة الجديدة والمبتكرة من شغف الشباب السعودي بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشهد مرحلتها الثانية، توجيه دعوة مفتوحة للشباب للمشاركة في بناء أضخم لوحة رقمية في المملكة تعرض قصصهم الشخصية حول النجاح والوحدة باستخدام الوسم “#يد_بيد_نقدر” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. ويستطيع الشباب السعودي المشاركة في الحملة من خلال استخدام الفيلتر الجغرافي الخاص بالمنطقة مع الوسم ومشاركته مع حساب سناب شات Pepsi Arabiaالتي طرحته الشركة في المنطقة مؤخراً.

كما سيتم تأليف وتلحين أول أغنية وطنية مستوحات من مشاركات الجمهور من قبل كاتب ومغني سعودي مشهور.

وخلال فعالية أقامتها شركة بيبسي في فندق الريتز-كارلتون، علق تيسير الجاسم، من كبار نجوم الكرة في المملكة العربية السعودية: “أكتسب شعوري بالإنتماء، من خلال وجودي في الملعب مع باقي أعضاء الفريق، وكذلك عندما أجلس مع الشباب، وأنا سعيد جداً بهذه الفرصة التي اتيحت لي من بيبسي، حتى أشارك قصتي مع جميع الناس. وأتطلع إلى أن أكون جزءاً فاعلاً في هذا المشروع، وأتمنى أن أكون مصدر إلهام يحتذى به، لإعطاء فرصة للآخرين ان يشاركوا قصصهم أيضاً، والمشاركة بفاعلية في إبداع أغنية وطنية تعكس حبنا وانتماءنا للوطن”

بدوره، قال حسام دبوس، نائب الرئيس لقطاع المشروبات في “بيبسيكو” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نفتخر في شركة بيبسي بقيمنا المشتركة مع الشباب، وتأتي هذه الحملة الملهمة، إيماناً منا بحيوية ونشاط الشباب السعودي وقدرته على الإبداع والمشاركة بفاعلية. ولذلك سيلعب الشباب السعودي دور البطولة في هذه الحملة، عاكسين الايجابية ووحدة الشعب السعودي. ونحن سعداء بمشاركة نجوم الساحة الرياضية السعودية الذي يمثلون القدوة الحسنة والمحفزة للشباب”.