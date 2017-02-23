العصيمى :”التأمين الصحي تم بناؤه خدمة للمعلمين والإداريين ويمكن أن تستفيد منه عوائلهم”

صراحة – الرياض : قال مبارك العصيمى، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم، إن التأمين الصحي تم بناؤه خدمة للمعلم والمعلمة والإداريين، ويمكن أن تستفيد منه عوائلهم.

وأضاف، عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، أن التأمين الطبي الاختياري يشمل الوالدين، وسيتم إضافتهم وفقاً لرغبة المؤمَّن عليه بعد الإفصاح الطبي، وهذا في المرحلة الثانية من المشروع.

وتابع أن الوزارة ستقوم بدورها في متابعة المستفيدين، وتقييم أداء الشركات المشاركة. وسيقوم الوسيط بحل مشكلات المؤمن عليهم، ومتابعة مرافاعتهم، كما سيتم تأسيس مكتب للشركة الوسيط في إدارات التعليم، ويتم تحديد أدوارهم فيما يخدم مستخدمي الوثيقة، وستقوم الشركة الوسيط بإعداد ندوات تثقيفية وتوعوية في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، وشرح منافع الوثيقة وطريقة التقديم ورفع الشكاوى، تشمل المنافع الطبية للتأمين جميع الأمراض المزمنة والمستعصية للمسجلين خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وبدون حاجة لبيان إفصاح طبي شاملة الأسنان كحد اقصى 2000 ريال، البصريات مغطى كحد أقصى 400 ريال، الحمل والولادة الطبيعية مغطاة وبحد أقصى 15000 ريال، العمليات القيصرية وبحد أقصى 500.000 ريال، حالات الغسيل الكلوي مغطى 100.000 ريال، الحالات النفسية والعصبية 15.000 ريال، الحالات المزمنة والقديمة والمستعصية، التطعيمات والتنويم في العناية المركزة، خدمات الإسعاف والمساعدة حول العالم مغطاه بالكامل.

وأضاف أن تأمين الطوارئ خارج المملكة مغطى بأسعار شبكة المؤمن عليه، كما أن حالات تلف صمامات القلب مغطى 70.000 ريال.

ونوه إلى أن الموافقات على التنويم إلزامية لجميع الفئات.