“مساجد” الخيرية توقع عقد بناء مسجد الفوقي بمحافظة الأحساء

صراحة-الرياض:وقعت مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد “مساجد”، عقد بناء مسجد الفوقي في حي الرفعة الشمالي بمحافظة الأحساء، الذي يقع على مساحة تبلغ 294م2 شاملة للمصلى الرئيس، والمداخل الرئيسة، ومصلى النساء، مع المرافق، بتكلفة بلغت 1,355000 ريال، مساهمات من أهل الخير.

ووقع العقد في مقر المؤسسة بحي الروضة بالرياض، نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام المكلف سعود بن محمد الرشود، مع ممثل عن إحدى المؤسسات الوطنية، المنفذة لأعمال البناء.

وقدم الرشود, شكره للمساهمين على الدعم الذي يولونه للمؤسسة، من خلال تقديم التبرعات لبناء المساجد عبر الاستقطاعات الشهرية، أو اشتراكات رسائل الجوال (5094) وغيرها، التي أسهمت ــ بفضل الله ــ في بناء عدد من المساجد بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إكمال تغطية تكاليف بناء مساجد أخرى بهذه التبرعات.

يذكـر أن مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد أسست لتكون رافداً لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المجال، ولإتاحة الفرصة للمحسنين، ورجال الأعمال، وأفراد المجتمع للمساهمة في عمارة بيوت الله وصيانتها، وقد صدرت لائحتها الأساسية بقرار من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـــاد، المشرف العام على المؤسسة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أن تكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها المساجد في المملكة.