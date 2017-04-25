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25 أبريل, 2017   2185

أمير منطقة القصيم يقلد اللواء الطيار الركن الثبيتي رتبته الجديدة

2017-04-25_172008

صراحة – خالد الحسين : قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، قائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة اللواء الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي ، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء الطيار الركن الثبيتي على الثقة الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.
فيما رفع قائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة شكره وتقديره للقيادة – أيدها الله – على الثقة الغالية التي ستكون – بمشيئة الله – حافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل, ولسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته له، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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