أمير منطقة القصيم يقلد اللواء الطيار الركن الثبيتي رتبته الجديدة

صراحة – خالد الحسين : قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، قائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة اللواء الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي ، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الطيار الركن الثبيتي على الثقة الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

فيما رفع قائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة شكره وتقديره للقيادة – أيدها الله – على الثقة الغالية التي ستكون – بمشيئة الله – حافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل, ولسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته له، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.