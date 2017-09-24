صراحة – الدمام : تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز التدريب مساء الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان (سباعية الكاريزما)، وذلك بمقر الرئيسي للغرفة بالدمام.

وتهدف المحاضرة التي يقدمها المستشار عبدالله بن سعيد الحوطي المتخصص في برامج إعداد القيادات والتنمية البشرية ، إلى تعزيز أفضل الممارسات في تطوير الذات والتواصل بين أفراد المجتمع على الصعيد الخاص والعملي، إضافة إلى تطوير العلاقات الإنسانية لضمان زيادة الدافعية وخلق بيئة عالية التحفيز ومناخ إبداعي للعمل.

وتستعرض محاور المحاضرة تعريف الكاريزما وعناصرها وكيفية صناعة الأهداف بشكل عملي والتواصل الفعال بين الفرد والمجتمع، كما تستهدف جميع أفراد المجتمع من الجنسين.