صراحة – خالد الحسين : افتتح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، برنامج مشاركة وزارة الحج والعمرة في فعاليات اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية، وذكرى توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه – والذي سار على نهجه أبناؤه الملوك البررة من بعده.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة على إلى أن هذه المناسبة العزيزة تمر على البلاد، وهي تنعم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار والاستقرار، وقد احتضنت أراضيها جموع الحجيج الذين قدموا لأداء مناسك حج عام 1438هـ، الذين انطلقت قوافلهم للرجوع إلى بلادها، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حجهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ولتبدأ جميع أجهزتها وقطاعاتها المختصة، في الاستعداد لاستقبال وفود المعتمرين في هذا الشهر المبارك، وخدمتهم ورعايتهم.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه للحفل الذي أقامته “الوزارة” ومؤسسات الطوافة، ومكتب الزمازمة الموحد، احتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 المجيد للمملكة، بمقر مركز مراقبة تفويج الحجاج بطريق مكة المكرمة جدة السريع، أمس بحضور قيادات الوزارة، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، ورئيس النقابة العامة للسيارات، وعدد من المستشارين والمسؤولين.

وأشاد معالي الدكتور محمد صالح بنتن، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، بما شهده موسم الحج الماضي (1438هـ) من نجاح قياسي، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى – ثم بما وفرته الدولة من إمكانات كبيرة ومشروعات ضخمة وما قدمته من تسهيلات وخدمات جليلة، وبتضافر جهود جميع قطاعات منظومة الحج، والعاملين في الجهات المختصة وذات العلاقة به.

وأكد معاليه حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء شعيرة العمرة، في جوٍ تسوده السكينة والوقار والأمن والأمان والاطمئنان، حيث يشهد شهر محرم الحالي، انطلاق موسم عمرة هذا العام (1439هـ)، وبدء وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء العالم، وسط جاهزية عالية واستعدادات كبيرة واستقبالٍ حارٍ من جميع وكالات الوزارة وقطاعاتها، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات بكل سرعة وإتقان