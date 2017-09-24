صراحة – محمد المحسن : أعلن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل عن تقديم منح دراسية مجانية لأبناء شهداء الحد الجنوبي لدراسة الدبلومات التي تقدم عن طريق عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر في بعض التخصصات وفق الضوابط المعدة لذلك، تقديراً لما بذله الشهداء ــ رحمهم الله ــ .

وأوضح المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد بن عبدالعزيز الركبان أن هذه الخطوة جاءت في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن، حيث يحملون في أنفسهم التقدير والمحبة والاعتزاز لهؤلاء الأبطال وذويهم.

وأفاد أن مركز خدمة المجتمع خصص رابطًا الكترونيًا لمن يريد التقديم على برنامج المنح لدراسة الدبلومات وذلك عن طريق الموقع الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.