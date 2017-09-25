صراحة-جيزان:قدم مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر, خدماته منذ افتتاحه في عام 2016م لعدد 2965 حالة أورام سرطانية، وسجلت حالات سرطان الثدي للنساء كأعلى نسبة للإصابة حيث بلغ عدد الحالات 220 حالة، كما أستقبل قسم أمراض الدم 868 حالة، وقسم الأمراض الوراثية 2264 وجميع هذه الحالات يتم متابعتها بالمستشفى من قبل كوادره, مما أسهم في تقليل نسبة الإحالة لخارج المنطقة.

يذكر أن مركز الأورام بجازان يضم جناحين هما جناح تنويم مرضى الأورام وجناح أمراض الدم , كما يوجد به قسم عناية اليوم الواحد الذي يشمل سرطانات الدم وأمراض الدم الوراثية ويستقبل المركز عدد 15 حالة كمتوسط يومي، والحالات التي يستقبلها المركز تشمل حالات سرطان الثدي، وأورام الغدد اللمفاوية، وأورام الجهاز الهضمي، ويشمل المركز أيضاً وحدة تحضير الأدوية الكيماوية مجهزة بأحدث التقنيات