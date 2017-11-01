صراحة – خالد الحسين : اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ المخطط المحلي لمحافظة حقل , الذي يتضمن الموافقة على تعدد الأدوار في محافظة حقل من دورين وملحق وحتى 12 دوراً .

وأوضح المتحدث الرسمي بالوزارة حمد بن سعد العمر أن الأدوار التي تم اعتمادها تتضمن ثلاثة أدوار وملحق ، وأربعة أدوار وملحق، وخمسة أدوار وملحق ، وستة أدوار وملحق , وفق ما تم تحديده من مواصفات واشتراطات, مضيفاً بأن المشروعات المميزة التي تزيد مساحتها عن ألفي متر مربع يحق لأصحابها بناء أدوار من 6 طوابق وحتى 12 طابقاً وفق الاشتراطات المطلوبة , مشيراً إلى أن هذا الاعتماد الجديد يَصْب في دعم مسيرة التنمية والبناء في المحافظة، منوهاً بأن هذا المخطط يعد أول مخطط محلي يعتمد في منطقة تبوك .

من جانبه أعرب أمين منطقة تبوك الأستاذ نايف بن مناحي آل سعيدان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اعتماد المخطط المحلي لمحافظة حقل بما يحقق احتياجات ومتطلبات المواطنين، وفق برنامج الوزارة الطموح “التحول البلدي”، الذي يسعى لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.